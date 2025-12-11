

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ بهادر دیلمی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.



وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینر‌ها شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.



فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با بیان اینکه در جریان بازرسی‌های انجام گرفته، ۸ ماینر فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد از دستگیری یک متهم خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.