پخش زنده
امروز: -
ساخت مرکز اختلالات یادگیری خیرساز با اعتبار حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در سپیدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر آموزش و پرورش شهرستان سپیدان گفت: همزمان با ولادت حضرت زهرا (س)، ساخت مرکز اختلالات یادگیری خیرساز در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع و ۸۳۵ متر زیربنا با اعتبار حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در سه طبقه در شهر اردکان آغاز شد.
هاشم ترحمی با بیان اینکه این سومین مرکز آموزشی است که در سپیدان به همت این خیران ساخته میشود افزود: هزینه ساخت این مرکز به همت خیر محمدجعفر شجاعی اردکانی و برادرانش تامین شده است.
مدیر آموزش و پرورش سپیدان بیان کرد: مرکز اختلالات یادگیری ویژه دانشآموزانی که دچار مشکلات یادگیری و عموما دانشآموزان عادی و باهوش است، اما در برخی از دروس مانند دیکته، فارسی، ریاضی دچار مشکل هستند.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.