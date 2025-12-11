ستاد دیه استان یزد به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، میزبان جمعی از خیرین و نیکوکاران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصادف با سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و گرامی‌داشت روز مادر، ستاد مردمی دیه استان یزد، میزبان نیکوکارانی بود که با دل‌هایی سرشار از عشق و با اهدای کمک‌های مالی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، جلوه‌ای از مهر و انسانیت را در روزی به رنگِ مادر رقم زدند.

کمک ۳۵ میلیونی بانوی یزدی به شکرانه مادر شدن

بانوی نیکوکار یزدی به همراه همسرش با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۵ میلیون تومان را به شُکرانه‌ی مادر شدن و به نیت سلامتی نوزاد خود برای آزادی یک مادر زندانی اهدا کرد.

کمک نوجوان یزدی به مناسبت روز مادر

محمد رسول عزیزی، نوجوان یزدی، همراه پدر خود در ستاد دیه استان حضور یافت و مبلغ ۱۰ میلیون تومان را اهدا کرد. وی گفت: به مناسبت روز مادر، این مبلغ را به همراه پدرم اهدا کردیم تا در این روز زیبا، یک مادر زندانی نیز آزاد شود و به آغوش گرم خانواده بازگردد.

هدیه متفاوت جوان خوش سلیقه یزدی به مادرش

علی سادات‌الحسینی، جوان نیکوکار که پیش‌تر در روز ازدواجش و پایان خدمت سربازی‌اش نیز کمک‌هایی برای آزادی زندانیان غیرعمد انجام داده بود، این‌بار مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به نیت سلامتی مادر خود اهدا کرد.

کمک نیکوکار طبسی به آزادی یک مادر زندانی

مهدی عباسی، نیکوکار اهل شهرستان طبس، با حضور در ستاد دیه استان مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به نیت خشنودی قلب امام زمان (عج) و بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) اهدا کرد.