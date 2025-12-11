تیم بسکتبال سه نفره پسران در مرحله یک چهارم نهایی در بازی‌های پاراآسیایی جوانان مقابل میزبان مسابقات پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های بسکتبال با ویلچر سه نفره ایران و امارات در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز در باشگاه الاهلی امارات برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۱۸ بر ۶ صاحب برتری شدند.

با کسب این برتری، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران روز گذشته در گروه A مرحله گروهی برابر بنگلادش (۲۱ بر یک) و عراق (۱۴ بر ۷) پیروز شد، اما در رقابت با ژاپن شکست خورد (۱۶ به ۸) و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم صعود کرد.

محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران را تشکیل می‌دهند. غلامرضا نامی هدایت این تیم را بر عهده دارد.