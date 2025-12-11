

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی داداش تبار گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر ورود محموله قهوه خارجی قاچاق توسط یکی از باربری ها، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل قرار گرفت.



وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از انبار باربری مورد نظر، ۲ تن و ۱۰۰ کیلو گرم قهوه خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی را کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: یک متهم در این زمینه دستگیر پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.



سرهنگ داداش تبار با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا و ارز در اشتغال، تولید و اقتصاد داخلی گفت: پلیس با تمام توان در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و مردم هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.