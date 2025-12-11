به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: خانه تاریخی موسوم به حاج آقا محمد بیک نخعی در روستای فدشک شهرستان خوسف واقع شده است.

شریعتی‌منش افزود: این بنا مربوط به دوره قاجاریه است و دارای عناصر شاخص معماری بومی و سنتی خانه‌های ایرانی شامل هشتی، ورودی، حیاط، ایوان، دالان زمستان نشین و تابستان نشین، آشپزخانه بخاری دیواری با تزئینات گچی و انبار مواد غذایی است.