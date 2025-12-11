پخش زنده
امروز: -
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: حمایتهای بانکی و تسهیلاتی میتواند مسیر توسعه صنایع دریایی را شتاب بخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم قنبری اظهار داشت: بیش از ۲۵ شرکت کشتیسازی و شناورسازی در استان برای حدود ۵ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
وی گفت: استان بوشهر ظرفیت مهم و تعیینکنندهای در صنایع کشتیسازی و صنایع دریایی دارد و فعالیت بیش از ۲۵ شرکت در این حوزه، این استان را به یکی از قطبهای تولید شناور در کشور تبدیل کرده است.
قنبری افزود: این واحدهای تولیدی بیش از هزار نفر اشتغال مستقیم و چهار هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد کردهاند و بازدید مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران از این مجموعهها فرصتی مطلوب برای برنامهریزی حمایتی، تسهیلاتی و بانکی است.
وی گفت: با توجه به موقعیت راهبردی بوشهر در حوزه دریا محور و نیاز کشور به توسعه ناوگان دریایی، حمایت از صنایع کشتیسازی استان، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است و در این راستا تعامل میان بخش صنعت، بانکها و نهادهای ملی باید تقویت شود.