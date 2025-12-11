پخش زنده
بارش ۲۷۶ میلیمتری در شلماش سردشت، بیشترین میزان بارش ثبتشده در هفته جاری در آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس هواشناسی سردشت اعلام کرد: از روز یکشنبه تاکنون سامانه بارشی فعال، میزان قابلتوجهی بارندگی در نقاط مختلف شهرستان به جا گذاشته است.
بر پایه این گزارش، مجموع بارشها در شلماش به ۲۷۶/۵ میلیمتر رسیده که بیشترین میزان ثبتشده در منطقه طی این دوره است.
همچنین میزان بارندگی در سردشت ۲۲۵/۴ میلیمتر، در موسالان ۲۲۲/۱ میلیمتر و در گلکنک ۱۹۸/۸ میلیمتر ثبت شده است.
سید مصطفی رحیمی این بارشها را پربرکت و امیدبخش توصیف کرد و گفت: تداوم این روند میتواند موجب افزایش روانآبها، بهبود منابع آبی و ایجاد نشاط جوی در سطح منطقه شود.