با افزایش اعتبارات مشاغل خانگی، بانوان در استان کرمان میتوانند با دریافت مجوزهای لازم از تسهیلات کمبهره بهرهمند شوند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در جیرفت اعلام کرد: سقف تسهیلات این بخش امسال ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین شده است.
ابراهیمی ادامه داد: بسیاری از فعالان مشاغل خانگی در حوزههای مهارتمحور فعالیت میکنند و حضور متخصصانی همچون پزشکان نیز در این عرصه نشاندهنده ظرفیتهای گسترده این بخش است.
وی از ادامه برنامههای توانمندسازی بانوان خبر داد و گفت: فعالان این حوزه برای شرکت در نمایشگاهها و نشستهای کارآفرینی دعوت شدهاند تا از تجربههای یکدیگر بهرهمند شوند و در چارچوب مقررات، با حمایتهای لازم از متقاضیان مسیر توسعه اشتغال خانگی در شهرستانهای جنوبی استان تسهیل می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین در بازدید از یک گلخانه با ۷۰ نفر کارکنان زن افزود: زمینهای فراهم شد که بیمه آنهایی که زیر ۴٩ سال سن دارند با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جیرفت و از طریق بیمه روستایی و عشایری برقرار شود.
ابراهیمی همچنین از یک کلینیک شبانه روزی در جیرفت با مدیریت یک بانو بازدید کرد.