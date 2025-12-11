به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری کلانتری‌ها وانتظامی شهرستان‌های تابعه طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند.

سرهنگ اکبری افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی محل‌های شناسایی شده را بازرسی و پاکسازی کردند.

به گفته وی مأموران در سطح استان پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی و مقدار ۵۹ کیلو و ۲۷۰ گرم انواع مخدر سنتی و صنعتی کشف و تعداد ۴۳ نفر خرده فروش مواد و ۸۱ نفر معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

سرهنگ اکبری با اشاره به این که اجرای این طرح، موجب رضایتمندی شهروندان و همچنین تقدیر و تشکر آنان را به همراه داشته است؛ افزود: در این طرح ۱۲۴ نفر خرده فروش و معتاد دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.