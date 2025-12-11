جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تحولات شتابان علم و فناوری در جهان امروز، تنها محدود به حوزه پیشرفت‌های فناورانه نیست، بلکه سرنوشت پارادایم‌های قدرت، امنیت و الگو‌های مدیریت آینده را نیز تعیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ «نوذر نعمتی» جانشین نیروی زمینی ارتش در دومین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی که صبح امروز (پنجشنبه) در دانشگاه افسری امام علی (ع) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش برگزار شد، با قدردانی از حضور اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان، برگزاری موفق این رویداد علمی را مرهون تلاش‌های گسترده و هم‌افزایی نهاد‌های پژوهشی و سازمان‌های مرتبط دانست و با اشاره به آینده‌نگری ذاتی این همایش، اظهار داشت: تحولات شتابان علم و فناوری در جهان امروز، تنها محدود به حوزه پیشرفت‌های فناورانه نیست، بلکه سرنوشت پارادایم‌های قدرت، امنیت و الگو‌های مدیریت آینده را نیز تعیین می‌کند. ما در کشورمان معنای انقلاب را می‌دانیم و باید با سرعتی انقلابی، این تحولات پیش‌رو را پشت سر بگذاریم.

امیر سرتیپ نعمتی ادامه داد: محور‌های اصلی این همایش مواد پیشرفته، هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، زیستی و شیمیایی، علوم همگرا، انرژی‌های هدایت‌شده، هوا فضا، پنهانکاری، قدرت نرم، اقلیم، ژئوپلیتیک دفاعی، اخلاق فناورانه و آینده‌پژوهی است.

جانشین نیروی زمینی ارتش با تشریح روند برگزاری همایش افزود: این همایش به‌صورت یک‌روزه برگزار نشد، بلکه در یک بازه زمانی یک‌ماهه برنامه‌ریزی و اجرا شد. پیش از این ۱۰ پیش نشست علمی و تخصصی با رویکرد دفاع مقدس ۱۲ روزه در دانشگاه افسری برگزار و از دیدگاه‌های خبرگان و صاحب نظران برجسته ملی و نیرو‌های مسلح بهره‌برداری شد. در این پیش نشست‌ها، ابعاد مختلف فرصت‌ها، تهدیدها، چالش‌ها، ظرفیت‌ها و رویکرد‌های نوین هر محور تخصصی مورد بحث واقع شد و مجموعه‌ای ارزشمند از تحلیل‌ها و پیشنهاد‌ها شکل گرفت که در حوزه‌های کاربردی و تصمیم‌ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: داوران مقالات را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کردند که مجموعه‌ای از خلاصه مقالات پذیرفته‌شده به‌صورت کتاب چکیده‌مقالات تدوین و ارائه شده است.

امیر سرتیپ نعمتی به محور‌های ویژه مرتبط با حوزه مأموریتی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این همایش نیز پرداخت و عنوان کرد: بررسی موضوعاتی همچون مدل‌سازی ریزساختارها، شناسایی ریزشناورها، فناوری‌های رفع آلودگی زیستی و طراحی بیوربات‌ها، بخشی از برنامه‌های تخصصی این دوره بود.

وی با اعلام آمار مقالات دریافت شده و پذیرفته‌شده گفت: در مجموع ۴۱۸ مقاله از پژوهشگران سراسر کشور دریافت شد که پس از داوری دقیق، ۱۳۵ مقاله (معادل ۳۲ درصد) پذیرفته و از این تعداد هم ۷۹ مقاله به‌صورت شفاهی و ۵۶ مقاله به‌صورت پوستر ارائه شد.