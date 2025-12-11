عملیات برف روبی در محور‌های روستایی غرب و جنوب استان و مناطق برف گیر استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: عملیات برف روبی در محور‌های روستایی در مناطق غرب و جنوب و ارتفاعات فریدونشهر، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان و فریدن همچنان ادامه دارد، اما تمامی راه‌های اصلی استان باز است.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه فقط گردنه کلوسه واقع در بخش موگویی شهرستان فریدوشهر که مسیر تردد ۷ روستاست موقت مسدود است افزود: دو گروه برف روبی راهداری برای بازگشایی محور روستا‌ها و گردنه کلوسه پس از فروکش کردن کولاک شروع به بازگشایی مسیر خواهند کرد.

وی گفت: گردنه بیژن در محور پادنای سمیرم هم مرز با سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد نیز به علت پیشگیری از بروز حوادث و بارش برف مسدود شده است.

به گفته شیشه فروش طی فعالیت سامانه‌های بارشی از سمت جنوب وغرب استان طی ۲۴ ساعت گذشته به همت تیم‌های اداره راهداری استان، عملیات برف روبی به کمک۲۵ تیم راهداری در بیش ازهزار کیلومتر از راه‌های استان انجام شد.

وی افزود: توجه به پیش بینی کاهش حدود ۷ درجه دما در مناطق غربی استان و شرایط یخ زدگی جاده ها‌ی کوهستانی در مناطق فوق به رانندگان توصیه می‌شود با رعایت اصول ایمنی و تجهیز خورو با امکانات زمستانی قبل از انجام سفر در محور‌های جنوب و غرب وضعیت راه‌ها را از تلفن ۱۴۱ مدیریت راه‌ها استعلام کنند.

شیشه فروش گفت: در ۲۴ ساعت گذشته امداد رسانی به ۲۳ خودرو در راه مانده و اسکان ۳۰نفر در سایت‌های پیش بینی شده در جاده ها‌ی مناطق برف گیر غرب استان انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت:۱۰۳ تیم راهداری زمستانی با پشتیبانی۵۵۰ ماشین آلات راهداری و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات راهداری در سطح محور‌های جاده‌ای برف گیر استقرار و برای بازگشایی و ایمنی راه‌ها فعالیت دارند.