به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ انفجار ناشی از نشت گاز طبیعی، پیش از ظهر امروز یک ساختمان پنجطبقه مسکونی را در حوالی میدان نماز مشگینشهر بهطور کامل تخریب کرد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
رامین منوری رئیس اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشگینشهر با اعلام اینکه بررسیهای اولیه حاکی از نشت گاز و وقوع آتشسوزی در ساختمان است، گفت: خوشبختانه ساکنان این ساختمان از دیشب در مهمانی حضور داشتند و هنگام وقوع حادثه در محل نبودند؛ به همین دلیل هیچکس آسیب ندیده است.
بنا بر ارزیابیهای اولیه، ساختمان تخریبشده بدون مجوز و پروانه ساخت بوده و به نظر میرسد سست بودن بنا و غیراستاندارد بودن مصالح بهکاررفته نقش مهمی در فروریزی کامل آن داشته است.
گفتنی است تنها بخش باقیمانده از این ساختمان، دالان آسانسور است که به دلیل استاندارد بودن سازه دچار تخریب نشده است.
عملیات بررسی کارشناسی و ایمنسازی محل همچنان ادامه دارد.