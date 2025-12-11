به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور در این همایش گفت: تحولاتی که در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری در حال انجام است، زمینه ساز تغییرات گسترده در شیوه‌های آموزشی خواهد بود.

سید محسن موسوی افزود: آموزش‌های پژوهش محور در دانشگاه فرهنگیان کشور همواره مورد حمایت قرار میگیرد و در این باره هر ساله نزدیک به بیست همایش ملی در دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور برگزار می‌شود.



رییس دانشگاه فرهنگیان مازندران هم تعامل علمی میان صاحب نظران، به اشتراک گذاشتن دانش آموزش محتوا دررشته زبان و ادبیات فارسی و ایجاد فرصت برای تامین و تولید دانش آموزش محتوا دراین رشته را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش ملی برشمرد و افزود: تلاش می‌شود با برگزاری چنین دوره هایی، فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌ای مدرسان و اعضای هیات علمی در زمینه آموزش محتوا در آموزش زبان و ادبیات فارسی، تقویت شود.لطف الله مهدوی با تاکید بر اینکه تلاش میشود دوره‌های تکمیلی ارشد و دکترا آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فرهنگیان مازندران فراهم شود افزود: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تخصصی تربیتی و پرورشی مدرسان و محتوا‌های آموزشی در میان جامعه دانشگاهی کشور است.



دبیر علمی این همایش ملی نیز با اشاره به ارسال ۳۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش اعلام کرد: ۱۳۰ مقاله در این همایش پذیرفته شد.

به گفته فاطمه جعفری، بیشترین استقبال از این دوره همایش مربوط به استادان، مربیان و دانشحو معلمان مربوط به استان‌های یزد، فارس و چهارمهال بختیاری بوده است.

فاطمه جعفری گفت: نقش کارورزی و کارآموزی در ارتقاء حرفه‌ای دانشجو معلمان، دانش آموزش محتوای زبان و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف، آموزش زبان و ادبیات فارسی (آسیب‌ها، چالش ها، آموزش مجازی)، نقش پژوهش‌های معلم محور و الگو‌های جهانی برای آموزش محتوا و آموزش زبان و ادبیات فارسی از محور‌های مهم این همایش است.