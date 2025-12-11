در مراسمی با حضور وزیر کشور، استاندار و فرماندار یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، یک واحد ریسندگی در یزد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مجموعه ریسندگی در زمینی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ همت و مجموع هشت هزار تن ظرفیت سالانه و اشتغال نهایی ۸۰۰ نفر به بهره برداری رسیده و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نفر در این واحد تولیدی شاغل هستند.

وزیر کشور در مراسم افتتاح این واحد تولیدی بر لزوم رفع دست انداز‌های پیش روی سرمایه گذاران تأکید کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم از اشتغال و تولید حمایت کنیم. اگر شرایط توسط دستگاه‌های اجرایی مهیا و مسیر نیز هموار شود قطعا سرمایه‌گذار راهش را با قوت ادامه می‌دهد.

اسکندر مومنی تأکید کرد که همه ما باید کمک کنیم تا موانع رفع شود و سرمایه گذاران با قدرت و بدون دغدغه فعالیت کنند. آنها بقیه مسیر را بلد هستند و فقط باید دست انداز‌ها رفع شود.

وی ادامه داد: آینده خوبی در پیش روی ایران عزیز است و سرمایه گذاران نیز بدانند که در این دولت، حمایت‌های لازم از تولید به صورت عملی انجام شده و خواهد شد.