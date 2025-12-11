به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا فردا در استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: طی امروز در نیمه شرقی بویژه ارتفاعات و نیمه جنوبی استان به ویژه جنوب شرق سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد و در سایر مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

سبزه زاری با بیان اینکه فردا از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد، اظهار کرد: فقط در بخش‌های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی همچنان بارش‌ها تداوم خواهد داشت و در سایر مناطق وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی از جمله در نیمه غربی، بخش‌های جنوبی و جنوب غربی تا مرکز و بویژه جاده‌های مواصلاتی منتهی به مرکز استان مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را طی امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی کرد و بیان داشت: اوایل هفته آینده استان تحت تاثیر سامانه بارشی جدیدی قرار می‌گیرد که نسبتاً ضعیف است.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۲۵.۴ درجه و دزپارت با دمای ۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و در اهواز به بیشینه دمای ۲۴.۵ درجه و کمینه دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.