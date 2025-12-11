ادامه محدودیتهای ترافیکی در محورهای مازندران
محدودیتهای ترافیکی که از دیروز چهارشنبه در محورهای ارتباطی مازندران آغاز شده بود تا صبح شنبه ۲۲ آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور در محورهای شمالی کشور، محدودیتهای موقت و مقطعی در مسیرهای منتهی به استان مازندران از جمله محورهای کرج - چالوس، هراز و سوادکوه اجرا خواهد شد.
سرهنگ هادی عبادی افزود: تردد انواع موتورسیکلت بجز موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری از ساعت ۱۲ تا ۸ صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
محدودیتهای ترافیکی در محور چالوس
سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد، افزود: در صورت پر حجم بودن ترافیک در محور کرج - چالوس، به تشخیص مأموران پلیسراه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.
او ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۱ آذرماه از ابتدای پل زنگوله ممنوع و از ساعت ۱۵ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه این محدودیتها ساعت ۲۴ جمعه پایان خواهد یافت و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود، گفت: در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان اتمام طرح یکطرفه زودتر اعلام و اجرا خواهد شد.
سرهنگ عبادی افزود: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اجرای طرح دارند، از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع میباشد.
او ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
محدودیتهای ترافیکی در محور هراز
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه م از محور هراز ممنوع میباشد.
سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد کلیه تریلرها در محور هراز ممنوع است، افزود:اجرای این محدودیتها منوط به افزایش حجم تردد در محورهای استان است و ممکن است با توجه به شرایط لحظهای ترافیک، زمان و نحوه اجرای طرح تغییر کند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در زمان اجرای محدودیتها از هرگونه توقف بیمورد در حاشیه جادهها خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.