



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور در محور‌های شمالی کشور، محدودیت‌های موقت و مقطعی در مسیر‌های منتهی به استان مازندران از جمله محور‌های کرج - چالوس، هراز و سوادکوه اجرا خواهد شد.

سرهنگ هادی عبادی افزود: تردد انواع موتورسیکلت بجز موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری از ساعت ۱۲ تا ۸ صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس

سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد، افزود: در صورت پر حجم بودن ترافیک در محور کرج - چالوس، به تشخیص مأموران پلیس‌راه، محدودیت‌های یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

او ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۱ آذرماه از ابتدای پل زنگوله ممنوع و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه خواهد بود.





رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه این محدودیت‌ها ساعت ۲۴ جمعه پایان خواهد یافت و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه می‌شود، گفت: در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان اتمام طرح یکطرفه زودتر اعلام و اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی افزود: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد، اما تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اجرای طرح دارند، از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع می‌باشد.

محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه م از محور هراز ممنوع می‌باشد.





سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز ممنوع است، افزود:اجرای این محدودیت‌ها منوط به افزایش حجم تردد در محور‌های استان است و ممکن است با توجه به شرایط لحظه‌ای ترافیک، زمان و نحوه اجرای طرح تغییر کند.





رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در زمان اجرای محدودیت‌ها از هرگونه توقف بی‌مورد در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.