

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله حذفی مسابقات پاراتیروکمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان برگزار شد و طی آن یسنا مصباح در رقابت با «فاسو نارنیسارا» از تایلند به مرحله نیمه نهایی بخش کامپوند دختران راه یافت.

مصباح در این رقابت با نتیجه ۱۳۶ بر ۱۲۵ صاحب برتری شد.

نیکا ملک پور دیگر نماینده ایران در مرحله حذفی مسابقات پاراتیروکمان بخش کامپوند بود که در رقابت با «کوو سوییتا» از هند با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۲۰ باخت و نتوانست از این مرحله صعود کند.