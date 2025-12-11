جانشین معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: کسب علم به تنهایی کافی نیست؛ علم باید به فناوری تبدیل شود و برونداد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر «دریادار دوم عباس فاضلی‌نیا» در «دومین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی» که صبح امروز (پنجشنبه) در دانشگاه افسری امام علی (ع) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش برگزار شد، با اشاره به نوع نگاه فرماندهی معظم کل قوا به مقوله پژوهش اظهار داشت: فرماندهی معظم کل قوا هدف از پژوهش را رسیدن به مرجعیت علمی و دیگری حل مسائل کنونی و آینده کشور می‌دانند. علوم و فناوری‌های نوظهور نیز پیشران دستیابی کشور به اقتدار علمی است. کشور ما در رتبه‌بندی احصاء علم، رتبه خوبی دارد ولی در زمینه تبدیل علم به فناوری، نتوانسته‌ایم مرجعیت مدنظر فرمانده معظم کل قوا را محقق کنیم.

امیر دریادار دوم فاضلی نیا با بیان اینکه کسب علم به تنهایی کافی نیست، گفت: علم باید به فناوری تبدیل شود. واقعیت آن است که اگر امروز در این مسیر دستیابی به علوم و فناوری‌های نوظهور حرکت نکنیم، نمی‌توانیم یک سال آینده با این مهم آشنایی داشته باشیم. این علم مایه قدرت و موتور پیشران اقتدار دفاعی کشور است. فرمانده معظم کل قوا نیز اخیرا فرمودند که ایران اسلامی بر مبنای دین و دانش بنا شده است. یکی از نمونه‌های این نهم در جنگ ۱۲ روزه رقم خورد که ملت ایران با دین و دانش خود، دشمن صهیونیستی را بیچاره کرد.

وی ادامه داد: باید تهدید را بشناسیم و هرکس در حوزه خود، عمل کند. در این مسیر باید از فناوری‌های نوظهور و بدیع و شالوده شکن استفاده کنیم. باید مراقب باشیم که فاصله میان علم و فناوری نباید آنقدر زیاد شود که ما را دچار مشکل کند. باید تلاش کنیم فاصله احصاء علوم و تبدیل آن به فناوری را کم کنیم چراکه باید سریعا پاسخگوی نیاز‌ها باشیم. در حقیقت فناوری‌های ما برای مقابله با هر نوع تهدیدی باید آماده باشند.

جانشین معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیرو‌های مسلح خطاب به نخبگان علمی خاطرنشان کرد: نخبگان علمی ما می‌توانند در مسیر احصاء علم و تبدیل آن به فناوری، با قدرت و تلاش بیشتری عمل کنند و بدانند که همانطور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، در این مسیر موفق خواهند شد. این مهم باید رسالت و قطب نمای حرکت همه ما باشد و باید براساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حرکت کنیم.