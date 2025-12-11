پایان طرح ملی یاس با حضور دختران تحت پوشش کمیته امداد در مشهد
اختتامیه «طرح ملی یاس» با حضور دختران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اردوگاه ثامن مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مراسم گفت: «طرح ملی یاس»، یکی از برنامههای بسیار ارزشمندی است که با همکاری جمعیت هلالاحمر اجرا شد.
سید مرتضی بختیاری افزود: حدود پنج سال پیش به این جمعبندی رسیدیم که خانههای هلال ظرفیت بسیار مناسبی برای آموزشهای امدادگری دارد و پس از نشست با ریاست جمعیت هلالاحمر، تفاهمنامهای امضا و از همان سال نخست، آموزش ۱۰ هزار نفر آغاز شد.
وی ادامه داد: این عدد در سال دوم به ۲۰ هزار و در سال سوم به ۳۰ هزار نفر رسید و امروز در مراسم معرفی برترینهای طرح یاس، ۸۰ هزار نفر عضو فعال داریم.
این مسئول اعلام کرد: اکنون حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد در رده سنی ۲۵ تا ۴۵ سال قرار دارند و بسیاری از آنها دورههای مهارتی امدادگری را در خانههای هلال گذراندهاند که این دورهها بسیار رضایتبخش بوده و برای شمار قابل توجهی از این دختران زمینه اشتغال فراهم شده است.
بختیاری اظهار داشت: امیدواریم با ادامه این روند، تمامی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دختر تحت پوشش امداد بتوانند در طرح یاس شرکت کنند و دورههای مهارتی را فرا بگیرند.
«طرح ملی یاس» با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ ساله طراحی شده است.
این دوره با همکاری سازمان جوانان هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) هرساله برای دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار میشود و برگزاری دورههای تخصصی امداد و کمکهای اولیه از برنامههای این رویداد است.
طبق آمار رسمی، ۷۰ درصد از ۸۰ هزار شرکتکننده، دارای تحصیلات بالاتر از کارشناسی هستند و همه آنها در سامانه هلال ثبتنام کردهاند و بهعنوان داوطلب فعالیت دارند.