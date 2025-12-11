به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مراسم گفت: «طرح ملی یاس»، یکی از برنامه‌های بسیار ارزشمندی است که با همکاری جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

سید مرتضی بختیاری افزود: حدود پنج سال پیش به این جمع‌بندی رسیدیم که خانه‌های هلال ظرفیت بسیار مناسبی برای آموزش‌های امدادگری دارد و پس از نشست با ریاست جمعیت هلال‌احمر، تفاهم‌نامه‌ای امضا و از همان سال نخست، آموزش ۱۰ هزار نفر آغاز شد.

وی ادامه داد: این عدد در سال دوم به ۲۰ هزار و در سال سوم به ۳۰ هزار نفر رسید و امروز در مراسم معرفی برترین‌های طرح یاس، ۸۰ هزار نفر عضو فعال داریم.

این مسئول اعلام کرد: اکنون حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد در رده سنی ۲۵ تا ۴۵ سال قرار دارند و بسیاری از آنها دوره‌های مهارتی امدادگری را در خانه‌های هلال گذرانده‌اند که این دوره‌ها بسیار رضایت‌بخش بوده و برای شمار قابل توجهی از این دختران زمینه اشتغال فراهم شده است.

بختیاری اظهار داشت: امیدواریم با ادامه این روند، تمامی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دختر تحت پوشش امداد بتوانند در طرح یاس شرکت کنند و دوره‌های مهارتی را فرا بگیرند.

«طرح ملی یاس» با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ ساله طراحی شده است.

این دوره با همکاری سازمان جوانان هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) هرساله برای دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار می‌شود و برگزاری دوره‌های تخصصی امداد و کمک‌های اولیه از برنامه‌های این رویداد است.

طبق آمار رسمی، ۷۰ درصد از ۸۰ هزار شرکت‌کننده، دارای تحصیلات بالاتر از کارشناسی هستند و همه آنها در سامانه هلال ثبت‌نام کرده‌اند و به‌عنوان داوطلب فعالیت دارند.