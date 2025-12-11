به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، ژنرال فیض حمید در اوت ۲۰۲۴ به دستور دیوان عالی پاکستان و پس از طرح شکایت یک شرکت خصوصی بازداشت شد و تحت محاکمه نظامی قرار گرفت، این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌ های قضایی نظامی در تاریخ معاصر پاکستان محسوب می‌شود.

اتهامات علیه این ژنرال پاکستانی شامل دخالت در فعالیت‌ های سیاسی حتی بعد از بازنشستگی، نقض قانون اسرار رسمی، سوءاستفاده از منابع دولتی و نقض قوانین اطلاعاتی اعلام شده است.

بیانیه رسمی روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) تاکید کرده است، پرونده طبق قانون ارتش پاکستان و با رعایت تمامی حقوق قانونی متهم رسیدگی شده است.

کارشناسان و تحلیلگران پاکستانی این پرونده را بی‌سابقه و نشانه تلاش ارتش برای پاسخ‌گویی حتی در بالاترین سطوح قدرت نظامی دانسته‌اند.