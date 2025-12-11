حمید کحالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیم ا درباره میزان تولید رنگ خودرو در کشور افزود: سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع رنگ و رزین در کشور تولید می‌شود که از این میزان بیش از ۲۰ هزار تن آن در بخش رنگ‌های خودرویی او‌ای‌ام (OEM)، ۲۰ هزار تن در بخش پلاستیزول و حدود ۶ هزار تن در بخش آستر‌ای دی (ED) است.

وی ادامه داد: رنگ‌های او‌ای‌ام (OEM) رنگ‌های هستند که کارخانجات خودروسازی برای رنگ کردن بدنه خودرو از آن استفاده می‌کنند. استفاده از این رنگ‌ها به صورت کوره‌ای است که به طور معمول با رنگ‌های پلی استر یا اکریلیک ترکیب می‌شود که در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی بسیار مقاوم است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین با بیان اینکه بیش از ۸۷۰ واحد تولید رنگ و مصنوعات فعال در کشور داریم گفت: از مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رنگی که در کشور تولید می‌شود، تنها ۹ شرکت اصلی هستند که می‌توانند رنگ‌های (OEM) اتومبیلی تولید کنند که همه تولیدات نیز به مصرف داخلی می‌رسد.

وی افزود: معادل همین میزان نیز تولید و مصرف رنگ در بخش تعمیرات داریم که البته متناسب با شرایط در مقاطعی میزان مصرف رنگ‌های تعمیراتی بیشتر یا کمتر می‌شود.

کحالی گفت: ما هم اکنون از نظر فناوری تولید رنگ در ایران به راحتی می‌توانیم با شرکت‌های بزرگ دنیا رقابت کنیم، البته به غیر از چند قلم رنگ‌های خاص با فناوری‌های بالا مانند آستر (ED) و رنگ‌های دریایی و ضد آب که مابقی فناوری تولید اغلب رنگ‌ها را در داخل داریم که البته برخی از شرکت‌ها در داخل کشور نیز در این حوزه‌ها نیز وارد شده‌اند و توان تولید این رنگ‌ها را نیز دارند. آستر ED الکترودپوزیشن عبارت است از روش رنگ آمیزی که در آن از خواص الکتروشیمیایی استفاده می‌شود.

وی افزود: تولید رنگ‌های خودرویی شرایط خاص خودش را دارد و تولید آنها بسیار دقیق و سخت گیرانه است، تولید کنندگان رنگ‌های خودرویی باید استاندار‌های روز دنیای خودرساز‌ها را پاس کنند. بطوری که ما اکنون در سایپا استاندارد رنو و در ایران خودرو استاندارد پژو را داریم که تولید کنندگان رنگ خودرو‌ها در فرایند تولید این استاندارد‌ها را رعایت می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ادامه داد: البته این صنعت یک صنعت پویا و زنده است و مدام به روز می‌شود و فناوری‌های نوی وارد بازار می‌شود که تولید کنندگان ما نیز باید با تعاملات به روز شوند به همین دلیل با برخی از استاندارد‌های روز دنیا فاصله داریم.

وی گفت: البته کیفیت رنگ‌های تولیدی ما در ایران با کشور‌های توسعه یافته تولید کننده رنگ، برابری می‌کند. ما اکنون در بخش تعمیرات رنگی تولید می‌کنیم معادل راک (ROCK) ژاپن و یا معادل رنگ‌های آلمانی است.

کحالی افزود: قیمت رنگ‌های تولید داخل نیز یک دهم قیمت خارجی است. وی ادامه داد:، اما از نظر قیمتی ما یک دهم قیمت آنها هستیم، از نظر ارزی برای مملکت بسیار سود آور است، اما متاسفانه به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که وجود دارد نمی‌توانیم از این ظرفیت برای صادرات و ارزآوری استفاده کنیم.

وی همچنین درباره تامین مواد اولیه گفت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز ما برای تولید رنگ که تیتان سفید و معدنی است، وارداتی است، اما بخش عمده رزین‌ها در ایران تولید می‌شود. در بخش تولید رنگ‌های او‌ای‌ام و رنگ‌های دریایی خاص، حدود ۳۰ درصد از این خاص ها، وارداتی است و ۷۰ درصد در داخل تولید می‌شود.

کحالی درباره صادرات رنگ و محصولات ناشی از آن نیز افزود: ما دربحث مصنوعات صادرات داریم و تمام محصولات و مصنوعات خوب، صادر می‌شود و مصنوعات و محصولاتی که قابل صادرات نیست در بورس عرضه می‌شود ما باید از طریق بورس با پول نقد بخریم.