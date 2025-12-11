\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0627\u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a 10:06 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u06c0 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u062f\u06cc\u0631\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0644\u06cc\u06a9\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0648\u0642\u0648\u0639 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\n\u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0641\u0627\u062a \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0648 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062a\u0631\u0642\u0628\u06c0 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0645\u0648\u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0622\u0641\u0627\u062f \u0634\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0631\u0627 4.9 \u062f\u0631\u062c\u06c0 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u06cc\u0627\u0633 \u0627\u0645\u0648\u0627\u062c \u062f\u0631\u0648\u0646\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 6.97 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u062a\u0627 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0632\u0645\u06cc\u0631 \u0648 \u0628\u0648\u0631\u0633\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0634\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.