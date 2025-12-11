به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل خیریه ملی «باران مهر علوی» گفت: «همه جهیزیه‌های این ۳۱۳ زوج با کمک خیران اصفهانی فراهم شده و بر اساس نیاز هر زوج، یک تا چند قلم جهیزیه شامل یخچال، فرش، لوازم برقی، لوازم آشپزخانه و دیگر وسایل ضروری زندگی به آنها اهدا می‌شود.»

شهره شیرانی افزود: «این طرح فقط محدود به اصفهان نیست؛ هفته گذشته در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی، جهیزیه ۱۱۰ زوج تأمین شد و هفته آینده نیز زمینه ازدواج نوعروسان در استان خوزستان فراهم می‌شود. برنامه این خیریه این است که حمایت از زوج‌های نیازمند در همه استان‌ها ادامه داشته باشد.»

لیلا سادات ابطحی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز با قدردانی از این حرکت خیرخواهانه گفت: «چنین اقدام‌هایی نه‌تنها موجب ترویج ازدواج آسان می‌شود، بلکه در تقویت بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری نیز نقش مؤثری دارد.»

طرح ملی «باران مهر علوی» با استمرار رزمایش‌های مومنانه خود، حمایت از جوانان در آستانه ازدواج را در سراسر کشور دنبال می‌کند.