معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، اجرای دقیق دستورالعملها و آییننامههای قانون ساماندهی تجارت مرزی را شرط اصلی ارتقای معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در چهار شهرستان مرزی استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: اجرای دقیق دستورالعملها و آییننامههای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کلید ارتقای معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان در استان است.
وی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان در استان تاکنون بیش از ۶۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶۲ میلیون دلار توسط ۴۸ فعال اقتصادی از چهار بازارچه مرزی وارد استان شده است افزود: کل درآمد حاصل از اجرای این قانون، صرف تأمین زیرساختها و کارهای عمرانی بازارچههای مرزی، مبارزه با قاچاق کالا و همچنین اشتغال پایدار مرزنشینان خواهد شد.
ازهاری با تأکید بر اینکه اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی نیازمند نظارت مستمر است گفت: فرمانداران و دستگاههای متولّی باید با نظارت و انجام بازدیدهای میدانی بر روند اجرای قانون در بازارچههای مرزی استان، موانع اجرائی موجود را احصا و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
وی بر تأمین نیروی انسانی کافی برای اجرای وظایف گمرک تأکید کرد و افزود: کارگزاران باید به منظور تسهیل در جابجایی کالاهای وارداتی نسبت به اخذ شناسه رهگیری کالاها اقدام کنند.
تسریع در فرآیند ترخیص کالاها، واردات کالاهای اساسی و تأمین نهادههای دامی توسط دستگاههای متولّی از دیگر موضوعات مورد تأکید معاون اقتصادی استاندار کردستان بود.
در این جلسه فرمانداران چهار شهرستان، مریوان، سقز، بانه و سروآباد و فعالان اقتصادی حوزه تجارت مرزی به صورت وبیناری به طرح مشکلات و موضوعات مرتبط با اجرای این قانون پرداختند.