نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخشی از این این پیام آمده است: بانوان فرهیخته، اندیشمند و توسعهآفرین استان همدان، تجلی نورانی میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، که قلهکمال انسانی و اسوهی شایستگیهای علمی، مدیریتی، اخلاقی و نماد والای مقام مادر در تاریخ بشریت است، فرصتی مغتنم برای تعمق در جایگاه راهبردی زن محسوب میشود؛ جایگاهی که او را فراتر از نقشهای صرفاً فردی، نیرویی اساسی و تعیینکننده در شکلگیری تمدن، توسعهی اجتماعی و پیشرفت فرهنگی میهن میداند.
نقشآفرینی زنان در فرایند توسعه، دیگر یک مسئلهی فرعی یا نمادین نیست، بلکه به عنوان مؤلفهای استراتژیک و علمی در تحلیل ساختار و پویایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعهی پیشرو، جایگاهی بنیادین دارد.
دستیابی به توسعه پایدار، تنها با بهرهگیری کامل، عالمانه و مؤثر از تمامی ظرفیتهای سرمایهی انسانی میسر میگردد و محدود ساختن نیمی از این توان، نه تنها از حیث عدالت، که از منظر دینی، علمی و مدیریتی، تصمیمی غیرعقلانی و مانع توسعه خواهد بود. تجربیات مدیریتی و تحقیقات توسعهای به وضوح نشان میدهد که حضور آگاهانه و اثرگذار زنان در سطوح عالی تصمیمگیری و اجرایی، بهطور مستقیم به افزایش بهرهوری سازمانی، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت شاخصهای شفافیت منتج میگردد.
زن، چه در قامت مادری دانشمند و تربیتکنندهی نسلهای خلاق، و چه در جایگاه مدیری توانمند، پژوهشگری خلاق و کارآفرینی تحولآفرین، در حقیقت کاتالیزور اصلی تحولات سازنده و تضمینکنندهی انتقال پایدار ارزشها و دانش به نسلهای آیندهی این مرز و بوم است.
اینجانبان، میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و روز بزرگداشت مقام زن و مادر را به تمامی بانوان فرهیخته و تلاشگر استان همدان تبریک عرض نموده و سلامتی، توفیق و استمرار حضور پربار آنان را در صحنههای توسعهی ایران اسلامی از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.
حبیبالله شعبانی موثقی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان حمید ملانوری شمسی استاندار همدان