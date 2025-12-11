پخش زنده
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا، از تفاهمنامه سه میلیارد دلاری صندوق ضمانت صادرات و مجوز ۲ میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای فعالان اقتصادی ایرانی در آفریقا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود برهمن گفت: ایران با صادرات به کشورهای همسایه، آفریقا و آمریکای لاتین میتواند از رکود اقتصادی عبور کند و از پتانسیل بالقوه ۳۵۰ میلیارد دلاری خود بهرهمند شود.
او با تأکید بر اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیتهای دیگر کشورها، گفت: برپایی نمایشگاه ها فرصتی است تا مجموعههای سرمایهگذاری و تولیدکنندگان بتوانند از تجربیات بانکها و موسسات مالی بهرهمند و به رونق و توسعه تجارت کشور کمک کنند.
برهمن با اشاره به چالشهای ناشی از تحریمها ،افزود: ایرانی ها ثابت کردهاند تهدیدها را میتوان به فرصت تبدیل کرد و این نشاندهنده توانمندی و پشتکار فعالان اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا، صادرات را عامل برونرفت از رکود و مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: راهی جز صادرات نداریم و تنها مسیر پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی ایران، بهرهگیری از ظرفیتهای بازارهای جهانی است.
برهمن سه منطقه اصلی صادراتی ایران را کشورهای همسایه، قاره آفریقا و آمریکای لاتین برشمرد و افزود: ایران هماکنون ۵۰ میلیارد دلار صادرات انجام میدهد، اما پتانسیل بالقوه آن تا ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا به فرصتهای صادراتی ایران در قاره آفریقا اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد آفریقا ظرفیت همکاری اقتصادی با ایران را دارد و طرح های متعددی در حوزه برق و مسکن در دست اجراست.
برهمن خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات سه میلیارد دلاری و مجوز ۲ میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی، پشتوانه مطمئنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در این بازار فراهم میکند.
او افزود: با تلاش جمعی و استفاده هوشمندانه از ظرفیتها، ایران قادر خواهد بود به توسعه و رونق اقتصادی پایدار دست یابد و از فرصتهای عظیم بازارهای جهانی بهرهمند شود.