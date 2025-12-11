پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، تحول در مدل حکمرانی شرکت را وابسته به بهرهگیری از نوآوری و فناوری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمان، سیدمصطفی فیض در نمایشگاه فناوری کرمان اعلام کرد: شرکت ملی مس در رویداد ملی ایدههای نوآورانه زنجیره ارزش مس، بیش از ۶۰۰ ایده را در مدت کوتاهی جذب کرده است. ایدههای برتر پس از ارزیابی، از طریق صندوق CVC حمایت میشوند تا به بهرهوری و ثروتآفرینی منجر شوند.
وی تأکید کرد: استقرار نظام نوآوری در صنعت مس، با تعامل دانشگاهها و صنعت و حرکت به سوی انقلاب صنعتی چهارم محقق میشود.
فیض با اشاره به جایگاه شرکت ملی مس بهعنوان نخستین شرکت هزارهمتی در بازار سرمایه ایران افزود: با توجه به گستردگی فعالیتها و حجم عملیات، این شرکت نیازمند تحول در مدیریت و حکمرانی است. بدون تردید، این تحول باید با تکیه بر نوآوری و فناوری محقق شود؛ از اینرو، از همه فعالان و اندیشمندان این عرصه درخواست می شود تا شرکت ملی مس را در تحقق این هدف ملی همراهی کنند.
وی افزود: تکمیل زنجیره ارزش صنعت مس فرصتی ارزشمند برای شرکتهای دانشبنیان است و شرکت ملی مس میتواند در سطوح مختلف حامی و شتابدهنده کسبوکارهای نوظهور باشد.