به گزارش خبرگزاری صددا وسیمای گیلان ، نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در جلسه بررسی موانع تولید و صادرات کیوی که در تالش برگزار شد با اشاره به ظرفیت بالای این محصول برای ارزآوری، خواستار اصلاح باغات، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سردخانه‌ها شد.

محمدجواد عسکری گفت: کیوی ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشته و بهترین فرصت برای عرضه توانمندی‌های ایران در حوزه کشاورزی کشور‌های حاشیه دریای کاسپین، روسیه و قفقاز است.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌ها ۹۶ هزار میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته که موضوعی قابل‌تأمل و نیازمند بررسی جدی است، افزود: هیچ فرصتی برای از دست دادن نداریم و باید برای اصلاح و نوسازی باغات، اقدامات اساسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ظرفیت کشاورزی استان‌های شمالی را بهترین فرصت برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست و گفت: منطقه تالش به‌عنوان پایلوت انتخاب شود و صندوق کشاورزی، مرکز تحقیقات و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ارزیابی اراضی شیب‌دار و اختصاص آنها به کشت کیوی وارد عمل شوند.

عسکری همچنین بر لزوم استفاده از دانش روز دنیا در حوزه سردخانه‌ها تأکید کرد و گفت: باید شرایط نگهداری و عرضه محصولات را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کنیم تا کیوی ایران با بهترین کیفیت به بازار‌های هدف ارسال شود.