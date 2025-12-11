رئیس‌جمهور پزشکیان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک را به وی تبریک گفت.

تبریک رئیس‌جمهور به ثریا آقایی به مناسبت عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان به این شرح است:

«همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک و بازگشت کرسی بین‌المللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک می‌گویم.

زنان ما شایسته بهترین‌ها هستند. قدردان شما هستم که مسیر پیشرفت را برای ایران هموار می‌کنید.»