رئیسجمهور پزشکیان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، عضویت ثریا آقایی در کمیته بینالمللی المپیک را به وی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام رئیسجمهور پزشکیان به این شرح است:
«همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، عضویت دختر عزیزم ثریا آقایی در کمیته بینالمللی المپیک و بازگشت کرسی بینالمللی ورزشی به ایران بعد از ۲۱ سال را تبریک میگویم.
زنان ما شایسته بهترینها هستند. قدردان شما هستم که مسیر پیشرفت را برای ایران هموار میکنید.»