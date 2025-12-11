همزمان با فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، نماهنگی ویژه برای تقدیم به مادران شهدای گمنام کشور تولید و منتشرشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، به مناسبت فرخندگی میلاد با سعادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمان آن با «روز مادر»، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان، اثری جدید را رونمایی کرد.

این اثر در قالب نماهنگ تولید شده و به طور ویژه به مقام شامخ و صبر مادران شهدای گمنام ایران اسلامی تقدیم شده است.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان با انتشار این اثر، ضمن تبریک این روز بزرگ، قدردانی خود را از رشادت‌ها و ایثار خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه مادران اعلام می کند.