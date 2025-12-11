به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در این مراسم مدیرکل صداوسیمای مهاباد گفت: فضائل اخلاقی حضرت فاطمه (س) در تمام عرصه‌های زندگی قابل تبیین و اقتداست.

علی عیسی زاده در آیین گرامیداشت میلاد دخت نبی مکرم اسلام، در آمفی‌تئاتر این مرکز با تبیین فضائل اخلاقی آن حضرت، بر نقش آفرینی زنان در عرصه‌های اجتماعی و ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تأکید کرد. علی عیسی‌زاده، حضرت فاطمه را الگوی جامع زندگی برای زنان مسلمان دانست و افزود: زن اصیل ایرانی باید با الگوبرداری از این فضائل در مسیر تعالی معنوی و اجتماعی گام بردارد.

مدیرکل صداوسیمای مهاباد با اشاره به حضور و نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ۱۲ روزه، گفت: تاریخ نشان داده که زنان این سرزمین در سخت‌ترین برهه‌ها دوشادوش مردان بوده‌اند.

عیسی‌زاده همچنین با تاکید بر قدرت رسانه در جنگ روایت‌ها، تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی باید با آگاهی و هوشیاری، از ظرفیت رسانه برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار و هجمه دشمنان استفاده کنند. وی وحدت و امید را نیاز امروز جامعه دانست و نقش هنرمندان رسانه، بویژه بانوان را در تحقق این موضوع ضروری و تعیین‌کننده عنوان کرد. در پایان این مراسم، از بانوان شاغل در واحد‌های مختلف صداوسیمای مهاباد تجلیل شد.