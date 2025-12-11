پخش زنده
به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از بانوان شاغل صداوسیمای مرکز مهاباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در این مراسم مدیرکل صداوسیمای مهاباد گفت: فضائل اخلاقی حضرت فاطمه (س) در تمام عرصههای زندگی قابل تبیین و اقتداست.
علی عیسی زاده در آیین گرامیداشت میلاد دخت نبی مکرم اسلام، در آمفیتئاتر این مرکز با تبیین فضائل اخلاقی آن حضرت، بر نقش آفرینی زنان در عرصههای اجتماعی و ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانهای دشمن تأکید کرد. علی عیسیزاده، حضرت فاطمه را الگوی جامع زندگی برای زنان مسلمان دانست و افزود: زن اصیل ایرانی باید با الگوبرداری از این فضائل در مسیر تعالی معنوی و اجتماعی گام بردارد.
مدیرکل صداوسیمای مهاباد با اشاره به حضور و نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ۱۲ روزه، گفت: تاریخ نشان داده که زنان این سرزمین در سختترین برههها دوشادوش مردان بودهاند.
عیسیزاده همچنین با تاکید بر قدرت رسانه در جنگ روایتها، تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی باید با آگاهی و هوشیاری، از ظرفیت رسانه برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار و هجمه دشمنان استفاده کنند. وی وحدت و امید را نیاز امروز جامعه دانست و نقش هنرمندان رسانه، بویژه بانوان را در تحقق این موضوع ضروری و تعیینکننده عنوان کرد. در پایان این مراسم، از بانوان شاغل در واحدهای مختلف صداوسیمای مهاباد تجلیل شد.