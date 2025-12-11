به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت دسته‌های وزنی ۶۱ و ۶۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری دختران برای کاروان ایران بازهم پیام آور شادی و مدال آوری بود. در خاتمه رقابت دسته وزنی ۶۱ کیلوگرم نوجوانان عطیه سادات حسینی دختر خوش تکنیک و پشتوانه آتیه بانوان پاراوزنه برداری ایران موفق شد در کورس رقابت با وزنه برداران اندونزی، ازبکستان و قزاقستان با اقتدار و پرس وزنه ارزشمند ۹۱ کیلوگرمی صاحب گردن آویز طلایی این دوره از بازی‌ها شود. حسینی در حرکت سوم نیز وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با قدرت پرس کرد، اما حرکت او از نگاه تیم داوری خطا بود و با یه چراغ قرمز همراه شد. اما این تاثیری بر عملکرد نهایی دختر شایسته کاروان پاراوزنه برداری کشورمان نداشت.



ایمانی نایب قهرمان شد

دومین نماینده شایسته تیم دختران پاراوزنه برداری کشورمان در سالن دبی کلاب، محل برگزاری مسابقات پاراوزنه برداری، فاطمه ایمانی بود. ایمانی در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم بود که او نیز با ثبت سه حرکت صحیح و پرس وزنه ارزشمند ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفته و با مدال نقره یک نشان ارزشمند دیگر به سبد مدالی کاروان کشورمان اضافه کنید.