به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسابقات شمشیربازی لیگ دسته یک بانوان باشگاه‌های کشور در اسلحه فلوره، با حضور ۶ تیم و در یک جدول برگزار شد که پس از برگزاری ۱۵ بازی تیمی، آکادمی چادر ملو اردکان با کسب ۱۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و ریف اصفهان با ۱۳ امتیاز دوم شد که هر دو تیم راهی لیگ برتر شدند.

تیم‌های ژوپین شیراز و آکادمی کلاهدوز تهران هم با ۹ امتیاز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

این مسابقات روز ۱۹ آذر در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.