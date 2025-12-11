پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۲ عنوان برنامه در محورهای تولیدات، رویدادها و پویشها برای ششمین سالگرد شهادت سردار دلها نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در هفتمین نشست کمیته فرهنگی و هنری ستاد ترویج مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به تقسیم کار کمیته در سه محور تولیدات، رویدادها و پویشها افزود: در جلسات پیشین، پیشنهادات دستگاههای مختلف بررسی و درباره زمان، مکان و شیوه اجرای برنامهها تصمیمگیری شد. این نشست برای جمعبندی نهایی و تعیین جدول دقیق اجرای برنامهها برگزار شد که نسخه نهایی آن تا هفته آینده ارائه میشود.
«حسین اسحاقی»، از برنامههای بخش تولیدات بهعنوان بخش مهمی از جدول نهایی یاد کرد و گفت:نمایش میدانی، محافل شعر و خاطره، رونمایی از کتاب حسین من (زندگینامه شهید پورجعفری)، رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت، تولید ۱۰ موشنکمیک از خاطرات سردار دلها، اجرای تئاتر خیابانی، تولید سرودها و نماهنگهای حماسی، همچنین رونمایی از آثار مرتبط با شهدای کودک و نوجوان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان از جمله برنامههای بخش تولیدات است.
وی ادامه داد:در حوزه رویدادها نیز برنامههایی، چون اجرای سمفونی حاج قاسم، برگزاری رویداد بازیسازی رایانهای با موضوع حاج قاسم و شهدای مقاومت، اکران فیلمهای مقاومت در مساجد، برگزاری تماشاخانه سیار، مسابقات ورزشی با محوریت رسم جوانمردی و نمایشگاه آثار تجسمی و عکس پیشبینی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اضافه کرد که در بخش پویشها نیز پنج پویش استانی با محوریت هفته مقاومت و با همکاری دستگاههای مختلف اجرا خواهد شد.
اسحاقی در ادامه با اعلام برپایی نمایشگاه کتاب کرمان از ۲۷ آذر گفت:این نمایشگاه دارای دو بخش ویژه خواهد بود؛ بخش شهید سلیمانی و بخش بینالملل. بخش شهید سلیمانی ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای برنامههای فرهنگی هفته مقاومت بهشمار میآید.
مسئول بسیج هنرمندان استان کرمان هم بیان کرد: در هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی سه برنامه محوری شامل سالگرد شهدای تشییع و حادثه تروریستی کرمان در ۱۴ دی، مراسم یاد یاران در ۱۵ دی، اجلاسیه ششمین سالگرد شهادت سردار دلها در ۱۷ دی برگزار می شود.
مجید منصوری،افزود: سرودها، نماهنگها و بکگراند ویژه این سه مراسم با محوریت کمیته فرهنگی و هنری تولید و اجرا میشود.
وحید محمدی، معاون امور فرهنگی و رسانه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز گفت:با توجه به وجود بخش ویژه شهید سلیمانی در نمایشگاه کتاب، پیشنهاد میشود رونمایی از کتابهای مرتبط با هفته مقاومت در همین نمایشگاه انجام گیرد.
علی سلطانی، معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل نیز اعلام کرد:علاوه بر تولید سرودهای جدید، یک قطعه موسیقایی در دست تهیه است و گروههای تئاتر خیابانی نیز آمادگی اجرای برنامه در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی را دارند.