به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: با توجه به بارش برف، تردد در گردنه‌های شهرستان کوهرنگ با محدودیت مواجه شده و گردنه عسل‌کشان مسدود شده است.

خدابخشی با اشاره به تداوم بارش‌ها افزود: در محور فارسان–کوهرنگ نیز عبور از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری، تردد در سایر محور‌های ارتباطی استان عادی و روان بوده و همه مسیر‌ها باز است.

مدیرکل راهداری استان از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، خوراک و پوشاک گرم تردد کنند و از انجام سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند.

وی یادآور شد: مسافران و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا از خدمات آنلاین آن استفاده کنند.