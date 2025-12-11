معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد: بیش از ۳۰ درصد از اقدامات احیاء و حفاظت جنگل‌ها و مراتع کشور با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول اشرفی‌پور، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مشارکت عموم مردم به ویژه ساکنین محلی در حفظ و حراست از جنگل‌ها و مرا تع را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر بیش از یک سوم فعالیت‌ها را جوامع محلی انجام می‌دهند، اما باید تلاش کنیم که سطح مشارکت را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و مدیریت پایدار جنگل‌ها و مراتع، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری همه‌جانبه همه نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و عموم مردم به ویژه جامعه محلی است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی افزود: برای مدیریت جنگل‌ها و مراتع حدود ۱۷ تعاونی جنگل نشین تاسیس شده که باعث احیا ۷۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی می‌شود.

براساس ماده ۳۲ برنامه هفتم، میزان پوشش و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور باید ۲۰ درصد افزایش یابد.