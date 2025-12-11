سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پویش نهالکاری در سایه مادر با هدف کاشت نهادر در تپه نورالشهدا یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجید نظری با تشکر از همکاری صدا و سیمای مرکز استان به دلیل پوشش این پویش گفت: همزمان با سراسر کشور، به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، روز مادر و زن و به شکرانه بارش رحمت الهی، پویش نهالکاری در سایه مادر در تپه نورالشهدا یاسوج با حضور بانوان، مادران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

نظری افزود: در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان های منابع طبیعی در استان تولید کرده ایم و با اجرای پویش های محتلف نهالکاری و همچنین بذرکاری، به جنگلکاری خواهیم پرداخت.

مهراب عبدی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت: تا کنون در نهالستانهای این شهرستان حدود ۶۰ هزار اصله نهال تولید شد..