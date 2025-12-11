به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد علیزاده با اشاره به اینکه طرح توزیع کود‌های پاییزی با هدف تقویت تغذیه گیاهی، ارتقای حاصلخیزی خاک و افزایش تولید در مزارع دیم و آبی شهرستان صورت گرفته است گفت: این طرح از ابتدای شهریور شروع و تا اواسط آذر ماه امسال تداوم داشت که در این راستا هفت هزار و ۲۰ تن اوره با ۸۴ درصد تحقق، ۶۸۰ تن سوپرفسفات با ۲۹.۵ درصد تحقق و ۳۰۷ تن پتاس با ۵۸ درصد تحقق بین بهره‌برداران توزیع شد.

وی گفت:طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده سهمیه‌های تعیین شده برای روستا‌های مختلف بر اساس نیاز کشت پاییزه به مراکز خدمات تحویل داده شد و سپس در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در این راستا نظارت دقیق بر روند تحویل، جلوگیری از انحراف در توزیع و تسریع در رساندن کود به دست بهره‌برداران از مهمترین سیاست‌های مدیریت جهاد کشاورزی هشترود بوده است.

علیزاده اظهار کرد: توزیع کود‌های شیمیایی در شهرستان هشترود طی دوره مذکور توسط سه کارگزار بخش خصوصی و هفت کارگزار تعاون روستایی انجام شد که شامل انواع کود‌های اوره، سوپرفسفات و پتاس بود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای به موقع تغذیه پایه محصولات گفت: مصرف کود پایه نقش اساسی در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول و پایداری تولید دارد و چنانچه تغذیه گیاه در مرحله پایه و ابتدای رشد به درستی صورت نگیرد هیچ برنامه تغذیه‌ای در مراحل بعد قادر به جبران این کمبود‌ها نخواهد بود.

علیزاده ادامه داد:از همین رو توزیع به موقع، کافی و هدفمند کود‌های فسفاته، پتاسه و اوره با اولویت بهره‌برداران واقعی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی هشترود قرار گرفته است.

وی سطح زیرکشت محصولات مشمول طرح زراعت در هشترود را ۷۱ هزار و ۴۷۱ هکتار و باغات را یک هزار و ۵۰ هکتار اعلام کرد.

علیزاده تقویت ریشه و استقرار مناسب گندم و جو در پاییز، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زمستانه و ارتقای عملکرد نهایی محصول در مزارع دیم و آبی و ترمیم کمبود‌های عناصر غذایی خاک و افزایش پایداری تولید را از رویکرد‌های مهم جهاد کشاورزی در توزیع کود‌های پاییزی عنوان و اضافه کرد: کود‌های پایه باید پیش از کشت به دست کشاورزان برسد تا مصرف آن در مرحله کاشت به درستی امکان‌پذیر باشد.

وی یادآور شد: برنامه توزیع کود پاییزه در شهرستان هشترود برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ یکی از منظم‌ترین و گسترده‌ترین برنامه‌های تغذیه‌ای اجرا شده در منطقه بوده و انتظار می‌رود اجرای این طرح تاثیر چشمگیری در افزایش تولید و بهبود وضعیت تغذیه‌ای مزارع شهرستان داشته باشد.

علیزاده اظهار کرد: اجرای این برنامه گسترده زمینه تقویت تغذیه گیاهی و ارتقای عملکرد محصولات پاییزه را در شهرستان فراهم کرده است.