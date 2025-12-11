پخش زنده
تیم والیبال پسران ایران با پیروزی مقابل هند به فینال رقابتهای والیبال دانشآموزان کمتر از ۱۵ سال جهان صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ششمین روز از رقابتهای قهرمانی والیبال دانشآموزان کمتر از ۱۵ سال جهان در شانگلو چین، امروز تیم پسران والیبال ایران مقابل هند به میدان رفتند.
در بازی پسران، دانشآموزان کشورمان در مرحله نیمهنهایی مقابل هند به میدان رفتند و توانستند علیرغم شکست ۲۵ بر ۲۰ در دست اول، در سه دست بعدی پیروز شده و با نتیجه مجموع سه بر یک این حریف آسیایی خود را قدرتمندانه از پیش روی بردارند.
شاگردان آرش صادقیانی در این بازی در دست دوم با اختلاف امتیاز ۲۵ بر ۱۵ و در دست سوم با فاصله امتیازی ۲۵ بر ۱۳ بازی را پیش برده و در نهایت در دست چهارم با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ کار را تمام کرده و پیروزی سه بر یک را به سود خود به ثبت رساندند.
پسران دانش آموز ایران امروز در انتظار پایان دیگر نیمه نهایی میان تیمهای چین تایپه و برزیل هستند تا حریف بعدی خود را در بازی فینال در جمعه ۲۱ آذر ماه بشناسند.
در رقابت نیمهنهایی و فینال مطابق قانون مسابقات دانش آموزی، برنده به صورت سه از پنج دست مشخص میشود.