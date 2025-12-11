رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید کشور بر ضرورت تسهیل اشتغال فرزندان ایثارگران، برگزاری محافل شاد و احیای مجموعه ورزشی نیمه کاره در اهواز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد میرکاظمی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی پارافوسبال در اهواز گفت: لازم است از زحمات عزیزان در مجموعه نفت که همکاری و همراهی با جانبازان و به ویژه ورزشکاران رشته کانادین داشتند، تشکر کنم و از همکارانم در بنیاد شهید استان که تلاش کردند زمینه بهتری را برای جانبازان صبور فراهم آورند، قدردانی می‌کنم.

وی با تشکر از همکاری‌های مجموعه نفت در حمایت از جانبازان و ایثارگران بر ضرورت تسهیل اشتغال فرزندان ایثارگران، برگزاری محافل شاد و احیای مجموعه ورزشی نیمه کاره در اهواز تاکید کرد.

میرکاظمی با اشاره به سرکشی به منازل چند ایثارگر در اهواز بیان داشت: مجموعه نفت و دیگر نهاد‌های موجود در بسیاری از موارد می‌توانند دست این عزیزان را بگیرند تا از مشکلاتشان کاسته شود. این مجموعه گسترده همچنین می‌تواند در راستای خدمت‌رسانی بیشتر، فرزندان جانبازان و ایثارگران را به کار گیرد.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید کشور با تاکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از ایثارگران اظهار کرد: ما باید دست ایثارگران را بگیریم و برای آنها محافل شاد برگزار کنیم، همچنین روز گذشته از مجموعه‌ای به وسعت چهار هکتار بازدید کردیم که مدت‌ها رها شده بود که خوشبختانه مدیرکل بنیاد شهید استان در تلاش برای راه‌اندازی مجدد این مجموعه ورزشی است.

وی می‌گوید: امیدواریم این مجموعه ورزشی از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت در یکی، ۲ سال آینده افتتاح شود تا گروه‌های مختلف ایثارگری بتوانند از آن استفاده کنند. قرار است زمین چمن و آب‌درمانی در این مجموعه راه‌اندازی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه خوزستان در سه، چهار ماه از سال، بهار کشور است، گفت: این استان موقعیت خوبی دارد تا ایثارگران به آن سفر کنند، همچنین جا دارد از دوستان‌مان در رشته ورزشی کانادین که برای توسعه این رشته جدید تلاش می‌کنند، تقدیر کنیم.

میرکاظمی در پایان با اشاره به سختی‌های زندگی جانبازان قطع‌عضوی خاطرنشان کرد: قطع کامل یک پا زندگی را بسیار سخت‌تر می‌کند و پیچیدگی‌های زیادی به خود و خانواده جانباز تحمیل می‌کند بنابراین هر مقدار به این قشر خدمت شود باز هم کم است.

بر اساس این گزارش نخستین دوره مسابقات پارافوسبال ایران به میزبانی شهر اهواز و شرکت مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

این رشته ترکیبی از رشته فوتسال و فوتبال دستی است. رشته پارا فوسبال ابداع دوستان انجمن جانبازان قطع پای کامل (کانادین) کشور و برای اولین بار در جهان است. مسابقات این رشته نیز در قابل ۲ تیم ۶ نفره و زمین ۹ در پنج متر برگزار می‌شود.