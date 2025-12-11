پخش زنده
سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبانماه، ۱۵۲ دستگاه ماشینآلات و ۱۷۰ دستگاه تجهیزات راهداری و زمستانی خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران اظهار کرد: همچنین در راستای بهسازی و توسعه ظرفیت ماشینآلات، طی هشتماهه سپری شده از سال جاری ۷۶۰ دستگاه ماشینآلات راهداری بازسازی و راهاندازی شده است.
وی همچنین از اجرای عملیات احداث، تکمیل و بهسازی ۱۵۵ باب راهدارخانه، آشیانه ماشینآلات و انبارهای شن و نمک در سطح محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.
سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران افزود: در حال حاضر، ۱۱ هزار و ۹۹۲ دستگاه ماشینآلات و ۱۲ هزار راهدار در قالب شبکهای متشکل از ۷۶۲ راهدارخانه بینراهی و ۴۵۵ راهدارخانه مرکزی، عملیات نگهداری و خدماترسانی جادهای را بر عهده دارند.
جمشیدی با اشاره به اجرای طرح «واکنش سریع» در حوزه راهداری، بیان کرد: در قالب این طرح، بیش از ۲۶ میلیون و ۱۳۲ هزار عملیات میدانی اجرا شده و مجموع فعالیتهای روزانه راهداری نیز به حدود سه میلیون و ۷۷۸ هزار مورد رسیده است.
وی ادامه داد: با فعالیت ۱۴۰۳ گشت راهداری و ترابری، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۳۲۴ هزار مأموریت انجام شده است.