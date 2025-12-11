نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی: منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به حوزه اقتصادی و معیشتی اختصاص می‌یابد و تاثیری بر سایر موارد ندارد.

مصطفی پوردهقان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره سهمیه بندی جدید بنزین گفت: قرار بود دولت در راستای بهینه کردن مصرف سوخت با تغییر الگوی مصرف، شنبه این هفته نرخ سوم بنزین را ابلاغ کند، اما با توجه به ورود مجلس، برخی از بند‌های مصوب دولت نیاز به دولت داشت که این اصلاح صورت گرفت و از شنبه ۲۲ آذرماه نرخ سوم اعمال می‌شود.

وی افزود: دولت درصدد بود بنزین خودرو‌های نوشماره را حذف کند که مجلس در این زمینه ورود کرد و قرار بر این شد خودرو‌های نوشماره داخلی که قیمت کارخانه آنها زیر یک میلیارد تومان است، همچنان از سهمیه اول و دوم برخوردار باشند.

نماینده اردکان در مجلس ادامه داد: سهمیه اول ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سهمیه نرخ دوم به قیمت سه هزار تومان برقرار است و اگر کسی بخواهد مازاد بر این استفاده کند به قیمت پنج هزار تومان سوخت گیری می‌کند.

وی تأکید کرد که نرخ اول و دوم برای همه خودرو‌های لوکس و وارداتی و حتی خودرو‌های دولتی حذف می‌شود و این خودرو‌ها فقط از بنزین پنج هزار تومانی استفاده می‌کنند.

پوردهقان درباره دلایل اجرای این طرح گفت: دولت بعد از تثبیت قیمت بنزین در سال‌های متوالی دچار مشکلات عدیده‌ای شده و میزان قاچاق سوخت هم به شدت افزایش یافته است چرا که قیمت بنزین در کشور ما با برخی کشور‌های همسایه تفاوت گاهی چهل برابری دارد و خیلی از افراد سوداگر وارد این فضا شده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: بیشتر یارانه‌ای که دولت برای بنزین می‌دهد برای دهک‌های بالا مصرف می‌شود. دولت روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان وارد می‌کند و آن را به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان یا سه هزار تومان می‌فروشد.

وی تصریح کرد: این یارانه‌ای است که از جیب همه مردم می‌رود برای کسانی که خودرو‌های لوکس دارند یا مصرف بنزین آنان بسیار بالاتر است.

نماینده اردکان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیران نفت و اقتصاد در مجلس گفت: پیامد‌های احتمالی بروز فشار اقتصادی بر مردم در این جلسات بررسی شد تا از هرگونه ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری شود.

پوردهقان خاطرنشان ساخت: با این تصمیم دولت وضعیت بهبود می‌یابد و افرادی که مصرف بسیار بالایی دارند یا خودرو‌های زیادی در منزل دارند باید نرخ واقعی بنزین را پرداخت کنند، زیرا افرادی که بیش از یک خودرو دارند از این پس فقط یک خودرو سهمیه نرخ اول و دوم می‌گیرند.

وی افزود: دولت این طرح را به یکباره اجرا نکرد بلکه رسانه‌ای کرده و با مردم در میان گذاشت. فاصله‌ای میان تصمیم گیری تا اجرا قرار گرفت تا در صورتی که مردم و نمایندگان آنان اعتراضی داشتند با دولت در میان بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره احتمال تاثیر اجرای این طرح بر قیمت سایر کالا‌ها گفت: مصرف حوزه حمل ونقل برون شهری اکثرا از گازوئیل تامین می‌شود که افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر فردی عنوان کند که این افزایش به دلیل افزایش قیمت بنزین رخ داده است، در حال سوء استفاده است.

وی ادامه داد: دولت همچنین افرادی که از طریق خودرو‌های خودشان در حال کسب درآمد هستند مثل تاکسی‌ها و وانت بار‌ها و ... را از سایر خودرو‌ها جدا کرده و سهمیه‌ای برای آنها در نظر گرفته است.

نماینده اردکان در مجلس با تأکید بر اینکه نباید افزایش قیمتی ناشی از اجرای این طرح داشته باشیم، بیان داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در میان آنان حضور داشته و در دل بازار به رصد می‌پردازیم و هر نکته‌ای از سوی مردم را به دولت اعلام می‌کنیم.

پوردهقان از اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمت به حوزه اقتصادی و معیشتی پرداخت و گفت: اجرای این طرح با هدف حمایت از دهک‌هایی پایینی است که خودرو در اختیار ندارند. منابع آزاد شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا کالابرگ و یارانه مردم راحت‌تر پرداخت شده و دچار کسری بودجه و تورم نشود.