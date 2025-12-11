پخش زنده
استاندار تهران با اشاره به تمرکز ویژه رئیسجمهور بر ساماندهی حملونقل حومهای پایتخت، از نهاییشدن ساختار شرکت حملونقل ریلی حومهای پس از سالها بلاتکلیفی خبر داد و گفت: اجرای این طرح تحولآفرین با مشارکت شهرداریها، شهرکهای صنعتی و دستگاههای ملی وارد مرحله عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، صبح پنج شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت حملونقل ریلی حومهای استان که در استانداری برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور بر آن تمرکز ویژه داشته، حل نظام مسائل حملونقل استان تهران است؛ موضوعی که طی دهههای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمده اقدامات تنها معطوف به شهر تهران بوده است.
معتمدیان با بیان اینکه تا سال گذشته هیچ ساختار متمرکزی برای مدیریت حملونقل عمومی استان وجود نداشت، اظهار کرد: در سال ۹۹ دولت و مجلس ایجاد شرکت حملونقل ریلی حومهای را مصوب کردند، اما این شرکت تا سال گذشته عملاً غیرفعال بود و با پیگیریهای انجامشده و ورود مستقیم رئیسجمهور، ساختار سازمانی شرکت نهایی و ابلاغ شد و امروز احیای آن یکی از ضرورتهای اساسی برای مطالعه، برنامهریزی و اجرای طرحهای ریلی است.
وی با اشاره به سهم دستگاهها و شهرداریها در شرکت یادشده افزود: ۴۹ درصد سهام متعلق به راهآهن جمهوری اسلامی و ۵۱ درصد مربوط به سایر مجموعههاست و شهرداریها بیشترین سهم را در میان ذینفعان دارند و بر اساس جمعبندی نهایی، ۲۵ درصد سهام برای شهرداری تهران و ۱۱ درصد برای ۱۶ شهرداری مسیرهای حومهای پیشبینی شده است و همچنین شهرکهای صنعتی با توجه به حجم بالای تردد روزانه، ۱۳ درصد سهم خواهند داشت.
معتمدیان با اشاره به ترافیک سنگین ورودیهای تهران عنوان کرد: روزانه حدود یکونیم میلیون خودرو از شهرستانهای اطراف وارد تهران میشود و این معادل چهار میلیون سفر است و این حجم تردد بدون زیرساخت حملونقل عمومی استاندارد، تبعات سنگینی بر ترافیک، آلودگی هوا و اتلاف وقت مردم دارد.
استاندار تهران با بیان اینکه برخی قطارهای حومهای به دلیل فرسودگی از مدار خارج شدهاند، افزود: با دستور رئیسجمهور، فرآیند تعمیرات اساسی ۸ دستگاه ریلباس آغاز شده و تا پایان سال وارد چرخه خدمت میشوند و در میانمدت نیز خرید تعدادی واگن جدید و در بلندمدت توسعه زیرساختهای ریلی در دستور کار است.
مقام عالی دولت در استان تهران ادامه داد: پروژه تهران–گرمسار ۷۴ درصد پیشرفت دارد و با تکمیل آن در چند ماه آینده ظرفیت تردد به شکل قابل توجهی افزایش مییابد، همچنین پروژه تهران–پرند نیز به تکمیل زیرساخت نیاز دارد و محور هشتگرد از دیگر مسیرهایی است که باید توسعه پیدا کند.
معتمدیان با اشاره به مقایسه هزینه و زمان اجرای مترو با حملونقل ریلی موجود افزود: ساخت هر کیلومتر مترو حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، درحالیکه بهرهگیری از خطوط موجود ریلی بسیار کمهزینهتر و سریعتر است و دریافت ۲۰۰ واگن دوطبقه میتواند سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر را جابهجا کند؛ عددی که تحول اساسی در حملونقل استان ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه به بحران آلودگی هوای تهران اشاره و بیان کرد: ۷۴ درصد سفرهای روزانه با خودرو سواری انجام میشود، کوتاهی در توسعه حملونقل عمومی باعث شده تصمیماتی همچون تعطیلی مدارس و محدودیتهای ترافیکی اجباری شود؛ اینها به دلیل ضعف مزمن در زیرساختهاست.
استاندار تهران گفت: در سالهای اخیر سرمایهگذاری کافی در حملونقل عمومی انجام نشده است و درآمدهای حاصل از طرح ترافیک باید در مسیر اولویتهای مردم هزینه شود، ما در فرمانداری تهران سختگیری بیشتری برای تطبیق هزینهها با قوانین اعمال خواهیم کرد.
معتمدیان با قدردانی از همکاری راهآهن، شهرداریها و دستگاههای اجرایی، افزود: تغییر حکمرانی در تهران ضرورتی انکارناپذیر است و همه دستگاهها باید در مسیر ساماندهی حملونقل حومهای پای کار باشند، این پروژه از مهمترین اقدامات ماندگار استان خواهد بود.
وی با اشاره به مسئولیت شهرکهای صنعتی و واحدهای آلاینده نیز گفت: اگر این واحدها حداقلهای زیستمحیطی را رعایت نکنند، ناچار به اعمال محدودیتهای شدید و حتی تعطیلی واحدهای آلاینده خواهیم بود؛ چراکه سلامت مردم اولویت قطعی است.
معتمدیان در پایان خواستار نهاییسازی مصوبات و ارائه گزارش منسجم به رئیسجمهور تا شنبه هفته آینده شد و گفت: این یک فرصت طلایی است و همه دستگاهها باید بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند تا زیرساخت حملونقل حومهای استان تهران پس از سالها رهاشدگی به مسیر اصلی بازگردد.