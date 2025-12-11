تمرکز وزارت خارجه بر تقویت دیپلماسی استانی
دیپلماسی استانی یکی از نکات کلیدی برنامه دولت است و وزارت خارجه نیز بر آن تأکید زیادی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر تقویت دیپلماسی استانی با محوریت استانهای مرزی تأکید کرد و خواستار مشارکت جدی مدیران استانی در تصمیمگیریهای تجاری شد.
حمید قنبری در نشست با استاندار مازندران با اشاره به همسایگی مازندران با کشورهای حاشیه خزر و کشورهای اوراسیا، بر ظرفیت قابل توجه این استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.
او افزود: دیپلماسی استانی یکی از نکات کلیدی برنامه دولت است و وزارت خارجه بر آن تأکید زیادی دارد و استانهای مرزی و استانهایی که همسایگانی دارند که میتوانند به آنها صادرات داشته باشند در رأس این دیپلماسی قرار دارند.
قنبری افزود: برنامه این است تا حضور استاندار و مقامات استانی در جلسات و نشستهایی که با کشورهای همسایه داریم به طور جدی تقویت شود و هیچ تصمیمی صرفاً با ملاحظات مرکز نباید گرفته شود؛ بلکه مدیران استانی و افرادی که در میدان هستند حتماً در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر لزوم رفع موانع داخلی تجارت تأکید کرد و گفت: صادرکنندگان نباید دغدغهای جز تولید و افزایش صادرات داشته باشند.
قنبری فراهمسازی زیرساختها مانند بنادر و تکمیل ریلهایی برای تسهیل در حمل و نقل را ضروری دانست و خواستار هماهنگی بیشتر با کشورهای همسایه برای تجارت روانتر و بدون مانع شد
او گفت: موضوع کاهش تعرفهها تا حدودی حل شده است، اما نیاز به پیگیریهای جدیتری است تا با کمترین تعرفه صادرات کالا از کشور انجام شود
در ادامه این جلسه، استاندار مازندران، با اشاره به طرحهای متعدد نیمهکاره و منابع محدود در کشور، بر لزوم استفاده از منابع داخلی یا خارجی برای تکمیل این پروژهها تأکید کرد.
مهدی یونسی رستمی گفت: در اینجا ما طرحهای متعددی داریم و شبکه ریلی استان میتواند اشتغال پایدار ایجاد کند.
استاندار مازندران نیاز استان به توسعه زیرساختهای تفریحی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در مرکز و شرق مازندران یک مجتمع فرهنگی توریستی نیاز است که در اختیار مردم قرار بگیرد تا در اوقات فراغت بتوانند به نشاط اجتماعی بپردازند.