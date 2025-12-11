پخش زنده
امروز: -
در گرامیداشت سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و روز زن، ۱۴ مددجوی زن زندان مرکزی ارومیه با ارفاق های قضایی و کمک خیرین به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی به مناسبت گرامیداشت میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه (س) با حضور در اندرزگاه نسوان زندان مرکزی ارومیه، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان زن و برنامههای اصلاحی و تربیتی قرار گرفت. در این بازدید دو ساعته، مقامات قضایی و اجرایی استان با مددجویان زن به صورت چهرهبهچهره گفتوگو و با صدور دستورات قضایی فوری، پایان حبس پنج مددجوی واجد شرایط را اعلام و زمینه آزادی ۹ مددجوی زن دیگر که به دلیل محکومیتهای مالی غیرعمد در حبس به سر میبردند با مساعدت خیرین و ستاد دیه استان فراهم شد.
ناصر عتباتی در جمع مددجویان زن با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی، همکاری ستاد دیه و حمایت خیرین، تمام تلاش خود را برای کاهش جمعیت کیفری، اعمال ارفاقات قضایی و بازگشت آبرومندانه مددجویان به جامعه به کار بسته است.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: همچنین ۸۸۱ زندانی واجد شرایط استان آذربایجانغربی (۸۴۹ مرد و ۳۲ زن) راهی مرخصی ویژه ده روزه شدند.
به همین مناسبت همزمان، ۳۲ مددجوی زن واجد شرایط به مرخصی ویژه یکهفتهای اعزام شدند. در سطح استان نیز ۸۴۹ زندانی مرد از این ارفاق قانونی بهرهمند شدند.
همچنین با کمک خیرین، بستههای حمایتی حاوی لوازم ضروری و هدایای ویژه به مادران مددجو دارای فرزند خردسال اهدا شد.