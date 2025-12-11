تیم گلبال پسران ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم تایلند به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم گلبال پسران ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ نمایشی یک‌طرفه و کم‌نظیر ارائه داد و با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر برابر تیم تایلند به برتری رسید.

در این مسابقه ایران از همان ثانیه‌های نخست ریتم هجومی بالایی را به نمایش گذاشت و اجازه نداد حریف وارد جریان بازی شود. برتری فیزیکی، تمرکز در دفاع و اجرای دقیق حملات سرعتی باعث شد اختلاف امتیاز به‌سرعت افزایش یابد و تایلند توان واکنش نداشته باشد. چندین توپ‌گیری موفق و تبدیل سریع آنها به موقعیت گل، روند یک‌طرفه مسابقه را تثبیت کرد.

این برد پرگل که یکی از یک‌طرفه‌ترین نتایج تیم ایران در این دوره محسوب می‌شود، که نشان می‌دهد تیم ایران با آمادگی کامل پا به این رقابت ها گذاشته است.