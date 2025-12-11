به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را در اینجا مشاهده کنید.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه های روسیه



«نیزاویسیمایا گازیتا»



⁃ نیروهای نظامی روسیه یکی از بزرگ‌ترین حملات پهپادی در ماه‌های اخیر را دفع کردند



⁃ وال‌استریت ژورنال از پیشنهادهای آمریکا برای ادغام دوباره روسیه در اقتصاد جهانی خبر داد



⁃ بلژیک خواستار حمایت اضافی در برابر اقدامات تلافی‌جویانه روسیه شد



⁃ یک پهپاد شناسایی آمریکا در نزدیکی مرز روسیه مشاهده شد

————

«راسیسکایا گازیتا»



⁃ بریتانیا «با اکراه» اعزام چتربازان به اوکراین را تأیید کرد



⁃ قیمت نقره برای نخستین بار در تاریخ از ۶۳ دلار برای هر اونس فراتر رفت



⁃ ترامپ اعلام کرد که با رهبران «سه گانه اروپایی» گفت‌وگویی سخت درباره اوکراین داشته است

————

«ایزوستیا »



⁃ طی شب، ۲۸۷ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند



⁃ نخست‌وزیر بلژیک: راه‌حل‌های بهتری وجود دارد تا اینکه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مصادره کنیم



⁃ تظاهرات گسترده ضد دولتی در پایتخت بلغارستان در حال برگزاری است



⁃ ترامپ به دلیل فساد در اوکراین از زلنسکی انتقاد کرد

————

«ار-ب-کا»



⁃ بودجه اوکراین برای سال ۲۰۲۶ با کسری بی‌سابقه ۴۷/۵ میلیارد دلاری توسط زلنسکی امضا شد



⁃ مدودف: از آغاز سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی وارد ارتش روسیه شده‌اند



⁃ نیروهای مسلح اوکراین بیمارستانی را در آلشکی استان خرسون هدف قرار دادند؛ سه کارمند جان باختند

————

«کامرسانت»



⁃ یورواستات: در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۱۵۳ هزار پناه‌جوی جدید از اوکراین وارد اتحادیه اروپا شدند



⁃ سفیران اتحادیه اروپا برای نخستین بار خارج از «بسته‌ها» با تحریم علیه نفتکش‌های حامل نفت منتسب به روسیه موافقت کردند



مهمترین عناوین امروز رسانه های جنوب شرق آسیا



کانال خبری آسیا



در پی تشدید درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج سنگاپور از دو طرف خواست خویشتنداری نشان دهند و اختلافاتشان را از راههای مسالمت آمیز و گفت و گو حل و فصل کنند



در پی شدت گرفتن درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج، حدود نیم میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند



بانک توسعه آسیا وام ۴۰۰ میلیون دلاری برای تسهیل کسب و کار در فیلیپین تصویب کرد



استار مالزی



ترامپ اعلام کرد که قصد دارد روز پنج شنبه با رهبران تایلند و کامبوج تماس تلفنی برقرار کند



نیشن تایلند



تایلند پیشنهاد میانجیگری در بحران مرزی با کامبوج را نپذیرفت و خواستار توضیح این کشور درباره ادعای وجود مینهای زمینی در منطقه شد

برناما



سفیر روسیه اعلام کرد ایفای نقش مالزی در بریکس میتواند زمینه ساز گسترش همکاریهای چند جانبه و تقویت مشارکت های منطقه ای شود



بانکوک پست



ارتش تایلند توان مقابله با راکتهای دوربرد کامبوج را داریم

عناوین اخبار مهم و خبرگزاری‌های پاکستان «اکسپرس نیوز» - پاکستان در سازمان ملل: برای حفاظت از شهروندان، سرزمین و حاکمیت ملی در برابر تروریسم فرامرزی از افغانستان تمامی تدابیر دفاعی لازم را انجام خواهیم داد - اعلامیه مشترک علمای دینی و مشایخ افغانستان؛ هرگونه فعالیت نظامی در خارج از کشور ممنوع اعلام شد - فیلد مارشال عاصم منیر: حمایت از تروریسم منش پاکستان نیست؛ شیوه هند است - آمریکا از سرمایه گذاری ۱.۲۵ میلیارد دلاری در معدن مس و طلای ریکودیک بلوچستان خبر داد «هم نیوز» - کشف ذخایر جدید نفت و گاز در کوهات؛ تولید روزانه ۲۲۸۰ بشکه نفت و ۵۶ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی می‌شود - درگیری‌های پنجشیر: جبهه مقاومت ملی مرکز مهم طالبان را منهدم کرد/ ۱۷ نفر کشته شدند - بمباران یک بیمارستان توسط ارتش میانمار: ۳۱ کشته و ۶۸ زخمی برجای گذاشت - سیلاب در غزه؛ بارش برف و باران فلسطینی‌های بی‌خانمان را با مشکلات شدید مواجه کرد «روزنامه داون» - بنگلادش: امکان عضویت در اتحاد منطقه‌ای با پاکستان بدون حضور هند وجود دارد - نخست وزیر پاکستان: پایان فرقه گرایی نیاز زمان است؛ علما باید نقش خود را ایفا کنند - نمایش توانمندی خودرویی پاکستان در نمایشگاه آتو مکینیکا دبی ۲۰۲۵ - پاکستان پیشنهاد تبادل مجرمان و افراد تحت تعقیب را به دولت انگلیس ارائه کرد - چین: اسلام آباد – کابل به دنبال راه مسالمت آمیز برای حل اختلافات خود باشند

روزنامه المصری الیوم

- اشغالگران خانه‌ها را به پادگان‌های نظامی تبدیل می‌کنند؛ حماس: اقدامی تشدیدکننده در راستای یهودی‌سازی

- دیپلمات سابق آمریکایی: اسرائیل به دنبال تسلط بر منطقه از طریق معادله «رژیم‌های مطیع یا کشورهای فروپاشیده» است؛ تأثیر رویکرد نتانیاهو نه تنها بر ثبات منطقه، بلکه بر ثبات داخلی کشورهای عربی نیز ویرانگر است

- استرالیا استفاده از «رسانه‌های اجتماعی» برای کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد



روزنامه الشروق

- مقام آمریکایی: نیروهای بین‌المللی در مناطق تحت کنترل حماس در غزه مستقر نخواهند شد

- سازمان ملل متحد: ما قاطعانه هرگونه تغییر در مرزهای نوار غزه را رد می‌کنیم

- وزیر دفاع خطاب به رزمندگان مرزبانی: دفاع از میهن وظیفه مقدسی است که آمادگی دائمی را می‌طلبد

- کرملین: اظهارات ترامپ درباره اوکراین با دیدگاه ما مطابقت دارد



روزنامه الیوم السابع

- سامانه بارشی چادرهای آوارگان غزه را زیر آب برد

- اسرائیل شرط خود را برای پیشبرد مذاکرات آتش‌بس فاش کرد

- جنگ موج آوارگی در سودان را افزایش می‌دهد؛ صدها نفر از خشونت در کردفان فرار کردند و ده‌ها نفر از نیروهای پشتیبانی سریع در حمله‌ای در هگلیگ کشته شدند



روزنامه الدستور

- وزیر گردشگری پیش‌بینی ورود ۱۹ میلیون گردشگر تا پایان سال را کرد

- صادرات در ماه سپتامبر گذشته از نظر ارزشی 28.2 درصد افزایش یافت ؛ 11 میلیارد دلار صادرات صنایع غذایی و کشاورزی در طول سال ۲۰۲۴



روزنامه الوفد

- از اوکراین تا ونزوئلا؛ ترامپ سرنوشت رهبران را مجدداً ترسیم می کند

