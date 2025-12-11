مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان
وست فرانس
– پوتین و نفاق افکنی در فرانسه و اروپا برای ایجاد بدگمانی؛ رئیس جمهور روسیه هرگز در برابر اروپای ضعیف چنین احساس قدرتی نکرده بود. جنگ روانی برای بی ثباتی!
ب اف ام
– رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه چهارم سال جاری میلادی، 2 دهم درصد است. بخشی از این کندی رشد اقتصادی، مربوط به کاهش تحویل هواپیماهای ایرباس سفارشی بوده است.
لیبراسیون
– شکایت از بانک مرکزی فرانسه به اتهام مشارکت در نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت در کشور آفریقایی رواندا.
لوموند
– با وجود اعتراض شدید فدراسیون های ایران و مصر، کمیته برگزار کنندگان جام جهانی 2026 در حال پیش بردن برنامه های خود برای مسابقه افتخاری و تبلیغات همجنس بازان اند.
یورونیوز
– تنها 6 کشور جهان زیردریایی هسته ای دارند: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و هند. در شرایطی که تنشها میان قدرتهای بزرگ افزایش یافته، آیا اروپا به زیردریایی های بیشتری نیاز دارد؟
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین
مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان
روزنامه دنونی آواز
• زلنسکی: در تاریخ روسیه، هیچکس مانند پوتین تا این اندازه به چین وابسته نبوده است
• یک زن بوسنیایی یکی از مهمترین جوایز پژوهشی اروپا را برای تحقیقات علمی دریافت کرد
روزنامه اسلوبوجنیه
• حقوق بشر وجود دارد، اما فقط روی کاغذ: حدود یکسوم کودکان در بوسنی در فقر زندگی میکنند
• ترامپ رئیسجمهور کشور دیگری را تهدید کرد: امیدوارم حرفم را جدی بگیری، وگرنه اتفاقات بدی میافتد
پایگاه خبری ویهیستی
• حملهای بزرگ علیه روسیه: مسکو هدف قرار گرفت، فرودگاهها تعطیل شدند
• مهاجران هنگام تلاش برای عبور از ساوا با قایق جان باختند؛ کشتهشدن تعدادی از پناهجویان گزارش شده است
• رهبر مخالفان دولت ونزوئلا پس از مدتها پنهانکاری، دوباره در انظار عمومی ظاهر شد
• شورای یک شهر در کانادا به اتفاق آرا قطعنامهای درباره نسلکشی سربرنیتسا تصویب کرد
• مکزیک تعرفههای سنگینی علیه کالاهای چینی اعمال کرد
• ترامپ رئیسجمهور کلمبیا را تهدید کرد: «تو نفر بعدی هستی!»
پایگاه خبری کلیکس
• روسیه هشدار میدهد: ادعا میشود در شرق «ناتوی کوچکی» علیه مسکو تشکیل میشود
• انتشار ویدئوی توقیف نفتکش نزدیکی ونزوئلا: نیروهای آمریکایی از هلیکوپتر پیاده شدند
روزنامه نزاویسنه نوینه
• تراژدی در رود ساوا: قایق حامل مهاجران واژگون شد
• داماد ترامپ جزیرهای در آدریاتیک را به «بهشت گردشگری» تبدیل میکند
• ویدئوی حمله نیروهای آمریکایی به نفتکش منتشر شد: «نفت را برای خود نگه میداریم»
• دولت جمهوری صرب بوسنی حکم دادگاه قانون اساسی بوسنی را اجرا کرد؛ احزاب درباره بودجه درگیر شدند
مهمترین عناوین امروز روزنامه های ترکیه
مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان مهمترین عناوین روزنامه های جهان
روزنامه حریت:
اردوغان: ریشۀ شرط بندیهای غیرقانونی را خشک میکنیم
رهبر حزی جمهوری خلق: ما طرفدار دمکراسی هستیم
مصر، مسیر جدید گردشگران ترکیه
هزینۀ صاخت و ساز ۲۲.۵۷ درصد افزایش یافته است
روزنامه صباح:
اردوغان: فشار بر اسراییل باید افزایش داده شود
وحشت از ارتش ترکیه در دل صهیونیستها
امروز در ازمیر در اعتراض به عملکرد شهرداری حیات از حرکت باز میایستد
پیام وزیر خارجۀ به وای پی جی: عناصر مسلح باید تحت امر دولت سوریه قرار گیرند
روزنامه سوزجو:
ترکیه اگر ترکیۀ قدیم بود، امروز باید میزان حداقل حقوق ۶۶ هزار لیر میبود
نمایندۀ حزب حاکم: دوستان و نزدیکانمان را انتصاب میکنیم و هیچ خجالت هم نمیکشیم
تمجید ترامپ از اردوغان: هر که را بخواهم آزاد میکند
روزنامه جمهوریت:
مشاجره در مورد حضور و غیاب میان نمایندگان حزب حاکم و حزب جمهوری خلق
در مجلس بحث قانون گذاری فراموش شده است
شرط آمریکا برای دادن اف-۳۵ به ترکیه: اس-۴۰۰ها بازگردانده شوند
روزنامه ترکیه:
ادامه چانه زنیها برای تعیین میزان حداقل حقوق
دعوت دنیای ترک برای همکاری در خزر
اردوغان: با تمام قدرت از قمار جلوگیری کنید
در پاسخ به آمریکا: از اس-۴۰۰ها صرفنظر نمیکنیم
وزیر اسراییلی: جنگ سوریه اجتناب ناپذیر است
واکسن داخلی برای کنه
روزنامه ینی شفق:
پاسخ سازمان آب به شهروندان آنکارایی: قطعی آب پس از بارندگیها پایان خواهد یافت
اردوغان: شرط بندیهای غیرقانونی را ریشه کن میکنیم
انتظار کاهش ۵ درصدی نرخ بهرها از سوی بانک مرکزی
غزه، بی خانه و بی چادر
اسراییل ۷۳۸ بار آتش بس را نقض کرده است
روزنامه قرار:
ترامپ: با اردوغان بسیار سریع برای مشکلات راه حل پیدا میکنیم
در بخش "مواد غذایی غیر مطمئن" در اروپا اول هستیم
تابستان بی آب در ازمیر
روزنامه آکشام:
اردوغان: تا ابد از شر تروریسم نجات پیدا خواهیم کرد
وقت برای وای پی جی تنگ میشود
اعزام نیرو و تجهیزات از ترکیه به سوریه از سه مسیر
خودروی ملی توگ از تسلا و بی وای دی پیشی گرفت
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز:
بانک مرکزی آمریکا برای سومین بار پیاپی نرخ بهره را یکچهارم واحد کاهش داده و به بازه ۳/۵ تا ۳/۷۵ درصد رسانده؛ کمترین سطح در سه سال اخیر.
گاردین:
دولت ترامپ در طرحی تازه، گردشگران از ۴۲ کشور را موظف میکند هنگام ورود به آمریکا، پنج سال سابقه فعالیت در شبکههای اجتماعی خود را ارائه دهند.
دیلی اکسپرس:
پس از سخنان راشل ریوز درباره احتمال پیوستن به اتحادیه گمرکی اروپا، استارمر متهم شده که میخواهد کشور را به بروکسل واگذارد؛ روزنامه با تیتر «نمیتوان اینها را در موضوع جدایی از اروپا قابل اعتماد دانست» منتشر شده است.
ایندیپندنت:
گزارشی تازه نشان میدهد بریتانیا تنها کشور گروه بیست است که بهصورت گسترده و نظاممند، شهروندی افراد را لغو میکند و یک نظام تبعیضآمیز بهوجود آورده است.
دیلی تلگراف:
رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرده مذاکرات با بریتانیا برای لغو محدودیتهای تسلیحاتی آغاز شده تا این کشور بتواند فناوریهای نظامی خریداری کند.
دیلی میل:
محافظهکاران آزمایش داروهای بازدارنده بلوغ روی بیش از دویست کودک را اقدامی «دهشتناک» و «اختهسازی شیمیایی مورد حمایت دولت» توصیف کردهاند.
دیلی میرر:
وزیر مسکن وعده داده بحران بیخانمانی را مهار کند؛ در حالیکه نزدیک به چهارصد هزار نفر در آستانه کریسمس بدون سرپناه قرار دارند.
آی پیپر:
بریتانیا قرار است توافقی امضا کند که از ابتدای ۲۰۲۷ امکان بازگشت به برنامه تبادل دانشجو «اراسموس» را فراهم میکند و به دانشجویان دو طرف اجازه میدهد تا یک سال در کشورهای یکدیگر تحصیل کنند.
تایمز:
سازمان ملی مدیریت انرژی هشدار داده که اجرای شتابزده برنامه کاهش کامل انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ میتواند ۳۵۰ میلیارد پوند بیش از رویکرد تدریجی برای کشور هزینه داشته باشد.