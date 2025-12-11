رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد باز و تردد در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ دانایار با بیان اینکه به جز گردنه بیژن در محور سی‌سخت به پادنا که تا اوایل بهار به دلیل شرایط جوی بسته است، گفت: در گردنه باباحسن محور یاسوج – اقلید و گردنه جوخانه در مسیر چرام – یاسوج در مقاطعی بارش برف گزارش شده است، عملیات برف‌روبی در حال انجام است .

دانایار افزود: رانندگانی که قصد سفر به مناطق اقلید یا مسیرهای یاد شده را دارند باید تجهیزات زمستانی خود از جمله زنجیر چرخ، بخاری خودرو و برف‌پاک‌کن را بررسی کنند و با احتیاط کامل تردد کنند.

وی اضافه کرد: در مسیر گردنه باباحسن یاسوج و گردنه مله‌شوره در محور یاسوج – شیراز مواردی از ریزش سنگ وجود دارد، بنابراین رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت و از توقف در این نقاط خودداری کنند.

در صورت وقوع هرگونه حادثه، رانندگان فوراً با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند تا اقدامات لازم انجام شود. در ۲۴ ساعت گذشته یک تصادف منجر به جرح با ۵ نفر مصدوم ثبت شد.