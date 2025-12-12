پخش زنده
فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: ۱۰ تن شکر قاچاق در بازرسی از یک انبار در لاهیجان به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریفی رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا گروهی متشکل از پلیس آگاهی، نماینده صمت و تعزیرات حکومتی تعدادی از انبارهای سطح شهر را بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در بازرسی از یکی از این انبارها ۲۰۰ گونی ۵۰ کیلویی شکر قاچاق کشف شد.
وی از پلمب این انبار خبر داد و افزود: متهم ۴۵ ساله با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به تائید قاچاق بودن شکرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه گفت: ارزش محموله کشف شده ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شد.